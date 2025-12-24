Clientes são proibidos de mascar chiclete dentro de shopping. A medida é boa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas

Uma decisão inusitada chamou a atenção em Caldas Novas, Goiás. Clientes estão proibidos de mascar chiclete dentro de um shopping da cidade. A medida gerou grande repercussão e comentários nas redes sociais.

Segundo a administração, a proibição tem caráter preventivo e educativo, com foco na limpeza e na preservação dos espaços coletivos. Um dos proprietários afirmou que a iniciativa foi inspirada em regras adotadas em Singapura, conhecidas pelo rigor com organização urbana e cuidado com o meio ambiente. Na sua opinião, a medida é boa ou exagerada?

Vote e participe da enquete: