Companhia aérea exige que passageiros usem fones de ouvido dentro do avião. A atitude é certa ou errada?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Vote e participe da enquete:
Vote e participe da enquete:
Últimas
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo
Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo
Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali
Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali
Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia