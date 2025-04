Confeiteira fica no prejuízo ao fazer bolo e doces para o próprio aniversário sem saber. Quem teve a ideia foi criativo ou folgado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7 07/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share