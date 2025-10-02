Dado Dolabella leva nova namorada na pousada onde comemorou aniversário da ex, Wanessa Camargo. Você acha que ele foi bacana ou desrespeitoso?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Dessa vez, quem está no meio de mais uma polêmica é Dado Dolabella. O ator está vivendo um novo romance com Marcela Tomaszewski, mas o que chamou mesmo a atenção não foi o relacionamento.
O problema é que ele levou a atual para a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, exatamente o mesmo lugar onde esteve com a ex, Wanessa Camargo, para comemorar o aniversário dela em 2024.
Os fãs notaram que ele visitou até os mesmos pontos turísticos da viagem anterior. E claro, o assunto virou motivo de discussão nas redes sociais.
Enquanto alguns internautas defenderam Dado, dizendo que o destino é lindo e pode ser repetido, outros acharam a atitude desrespeitosa com a ex. Na sua opinião, ele foi bacana, só queria passear, ou foi desrespeitoso, queria provocar? Vote e participe da enquete e participe!