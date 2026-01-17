Logo R7.com
Balanço Geral

Dona de loja proíbe amigas de tirar foto com vestido no provador. Ela está certa ou errada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Balneário Camboriú, SC – Duas amigas foram impedidas de tirar fotos enquanto provavam vestidos em um brechó de luxo da cidade. As jovens tinham ido às compras para um casamento e queriam enviar fotos das roupas para a noiva e para o marido.

A dona da loja, porém, alegou que elas estariam apenas buscando imagens para postar nas redes sociais e proibiu qualquer registro dentro do provador. Uma das amigas, Andressa, gravou a discussão e publicou nas redes sociais, gerando grande polêmica.


O caso dividiu a opinião dos internautas, que comentaram sobre direitos dos clientes e regras de estabelecimentos comerciais. Na sua opinião, ela está certa ou errada?

Certa, a cliente é folgada - 47%

Errada, a lojista exagerou - 53%

