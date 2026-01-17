Dona de loja proíbe amigas de tirar foto com vestido no provador. Ela está certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Balneário Camboriú, SC – Duas amigas foram impedidas de tirar fotos enquanto provavam vestidos em um brechó de luxo da cidade. As jovens tinham ido às compras para um casamento e queriam enviar fotos das roupas para a noiva e para o marido.

A dona da loja, porém, alegou que elas estariam apenas buscando imagens para postar nas redes sociais e proibiu qualquer registro dentro do provador. Uma das amigas, Andressa, gravou a discussão e publicou nas redes sociais, gerando grande polêmica.

O caso dividiu a opinião dos internautas, que comentaram sobre direitos dos clientes e regras de estabelecimentos comerciais. Na sua opinião, ela está certa ou errada?

Resultado da enquete:

Certa, a cliente é folgada - 47%

Errada, a lojista exagerou - 53%