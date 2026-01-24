Empresa de cruzeiros proíbe o uso de óculos inteligentes dentro dos navios. A medida é exagerada ou necessária?

Óculos inteligentes, capazes de gravar vídeos, transmitir dados em tempo real e se conectar ao celular, estão gerando polêmica após uma famosa empresa de cruzeiros proibir o uso desses dispositivos em áreas comuns dos navios, permitindo apenas o transporte na bagagem. A justificativa é a invasão de privacidade dos demais passageiros, já que os óculos possuem câmeras acopladas que podem gravar continuamente, o que dividiu opiniões entre quem defende o uso da tecnologia e quem prioriza a privacidade. Você acha que a medida é exagerada ou necessária? Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

‌



Exagerada e autoritária - 22,22%

Necessária, garante privacidade - 77,78%