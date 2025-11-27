Expor a rotina dos filhos nas redes sociais não tem nada demais ou é muito perigoso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O governo da Irlanda lançou a campanha “Pense Antes de Postar”, que chama a atenção para os riscos de divulgar fotos e informações de crianças na internet.

No vídeo, uma família passeia em um shopping com a filha, que começa a ser cumprimentada por desconhecidos como se todos já a conhecessem. Confusa, a menina demonstra estranhamento. No fim, aparecem as postagens feitas pelos próprios pais, revelando como dados e imagens da garota estavam amplamente expostos.

‌



A campanha alerta que esse hábito pode facilitar roubo de identidade, permitir contatos indesejados e até o uso malicioso das imagens. Na sua opinião, expor a rotina dos filhos nas redes sociais não tem nada demais ou é muito perigoso?

Vote e participe da enquete: