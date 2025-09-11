Gari é demitido por publicar vídeos bem-humorados durante o trabalho. A demissão foi justa ou injusta?
Um coletor de lixo foi demitido após publicar vídeos bem-humorados enquanto trabalhava nas ruas de Curitiba, no Paraná. Denilson Ribeiro, de 21 anos, costumava registrar momentos do seu dia a dia durante a coleta, mas a empresa onde atuava não gostou da exposição nas redes sociais e decidiu demiti-lo.
Apesar do baque inicial, a situação teve um final positivo: Denilson conseguiu um novo emprego, agora como barbeiro, e segue otimista com o futuro. Na sua opinião, a decisão é justa ou injusta?
