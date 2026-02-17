Homem de 55 anos quer mulher até 29, sem filhos, bonita e que goste de faxina em aplicativo de relacionamento. A exigência é justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Um homem de 55 anos virou assunto nas redes sociais após o conteúdo do perfil dele em um aplicativo de relacionamentos causar polêmica. O caso aconteceu em Boa Vista, capital de Boa Vista.

No perfil, o homem lista uma série de exigências para uma possível parceira: a mulher deve ter até 29 anos, não pode ter filhos, precisa ser financeiramente estável, cuidar bem dos três filhos dele, gostar de limpar a casa e cozinhar bem. Além disso, ele destaca que a pretendente “tem que ser bonita”.

As declarações repercutiram rapidamente e dividiram opiniões. Muitos internautas criticaram o tom das exigências, afirmando que ele não estaria procurando uma companheira, mas sim uma empregada. Outros defenderam que, por se tratar de um perfil pessoal, ele tem o direito de estabelecer os critérios que desejar. Na sua opinião, a exigência dele é justa ou exagerada?

Vote e participe da enquete: