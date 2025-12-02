Homem ganha na loteria e divide prêmio com melhor amigo depois de um acordo feito há 28 anos. E você, dividiria? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma história emocionante veio de Wisconsin, nos Estados Unidos. Thomas e Joseph, amigos tão próximos quanto irmãos, fizeram um combinado há quase três décadas: se um deles ganhasse na loteria, dividiria o prêmio com o outro.

O tempo passou, mas Thomas nunca deixou de apostar — nem de lembrar da promessa. E a sorte finalmente chegou. Vinte e oito anos depois do acordo, ele comprou um bilhete em um posto de gasolina e faturou 22 milhões de dólares.

Fiel à palavra, Thomas imediatamente ligou para Joseph para dividir a quantia milionária. A atitude do vencedor emocionou o país e virou exemplo de amizade verdadeira. Você dividiria o prêmio?

