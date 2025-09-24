Homem perdoa o assassino da mãe e pede prisão perpétua em vez de pena de morte. Ele tem bom coração ou quer uma vingança mais longa?
Geoffrey West, de 49 anos, será executado nesta quarta-feira (25) no Alabama, após matar Margareth Berry durante um assalto em 1997. O que chama atenção é o perdão do filho da vítima.
Will Berry, que tinha 11 anos na época, perdoou o assassino da mãe e pediu à governadora que cancele a pena de morte. Para ele, prisão perpétua seria punição suficiente. Mesmo assim, a Suprema Corte manteve a execução por gás nitrogênio. Na sua opinião, ele tem um bom coração ou quer uma vingança mais longa?
