Homem perdoa o assassino da mãe e pede prisão perpétua em vez de pena de morte. Ele tem bom coração ou quer uma vingança mais longa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 24/09/2025 - 09h59 (Atualizado em 24/09/2025 - 09h59 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento

Alto contraste

A+

A-

Geoffrey West, de 49 anos, será executado nesta quarta-feira (25) no Alabama, após matar Margareth Berry durante um assalto em 1997. O que chama atenção é o perdão do filho da vítima.

Will Berry, que tinha 11 anos na época, perdoou o assassino da mãe e pediu à governadora que cancele a pena de morte. Para ele, prisão perpétua seria punição suficiente. Mesmo assim, a Suprema Corte manteve a execução por gás nitrogênio. Na sua opinião, ele tem um bom coração ou quer uma vingança mais longa?

Vote e participe da enquete: