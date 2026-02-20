Influenciadora de beleza deixa escapar filtro em vídeo e perde milhares de seguidores. Na sua opinião, os seguidores estão certos ou errados? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma gafe durante a publicação de um vídeo na internet fez uma influenciadora perder 140 mil seguidores em poucos segundos.

A influenciadora chinesa cria conteúdos sobre beleza. Só que a máscara dela caiu, literalmente. Ela publicou um vídeo em que o filtro escapa por um segundo e revela o verdadeiro rosto.

‌



Os seguidores ficaram surpresos e muitos debandaram. Teve comentário a favor da influenciadora, dizendo que ela, com ou sem filtro, é bonita de qualquer forma. Já alguns se sentiram enganados. Na sua opinião, os seguidores estão certos ou errados? Vote e participe da enquete: