Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Influenciadora de beleza deixa escapar filtro em vídeo e perde milhares de seguidores. Na sua opinião, os seguidores estão certos ou errados?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Uma gafe durante a publicação de um vídeo na internet fez uma influenciadora perder 140 mil seguidores em poucos segundos.

A influenciadora chinesa cria conteúdos sobre beleza. Só que a máscara dela caiu, literalmente. Ela publicou um vídeo em que o filtro escapa por um segundo e revela o verdadeiro rosto.


Os seguidores ficaram surpresos e muitos debandaram. Teve comentário a favor da influenciadora, dizendo que ela, com ou sem filtro, é bonita de qualquer forma. Já alguns se sentiram enganados. Na sua opinião, os seguidores estão certos ou errados? Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.