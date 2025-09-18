Jovem imprime cortina em papel para cumprir regra do condomínio, mas é multado mesmo assim. O condomínio está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 18/09/2025 - 10h21 (Atualizado em 18/09/2025 - 10h21 ) twitter

Em Vitória da Conquista, na Bahia, o publicitário Jonatas foi multado em R$ 100 após improvisar uma cortina com cartolina no seu novo apartamento. O condomínio tem regras rígidas sobre o padrão estético das janelas, exigindo cortinas brancas.

Jonatas até tentou contornar a situação com bom humor: imprimiu a imagem de uma cortina branca e colou na janela. Mesmo assim, recebeu a multa. A história virou piada entre os vizinhos e gerou debate nas redes sociais.

O morador agora tenta resolver o caso conversando com o síndico. Enquanto isso, a dúvida segue no ar: o condomínio está certo ou errado?

Vote e participe da enquete: