Jovem imprime cortina em papel para cumprir regra do condomínio, mas é multado mesmo assim. O condomínio está certo ou errado?
Em Vitória da Conquista, na Bahia, o publicitário Jonatas foi multado em R$ 100 após improvisar uma cortina com cartolina no seu novo apartamento. O condomínio tem regras rígidas sobre o padrão estético das janelas, exigindo cortinas brancas.
Jonatas até tentou contornar a situação com bom humor: imprimiu a imagem de uma cortina branca e colou na janela. Mesmo assim, recebeu a multa. A história virou piada entre os vizinhos e gerou debate nas redes sociais.
O morador agora tenta resolver o caso conversando com o síndico. Enquanto isso, a dúvida segue no ar: o condomínio está certo ou errado?
Vote e participe da enquete: