Jovem que abandonou amigo em trilha é denunciada por omissão de socorro e poderá pagar indenização. Esse pagamento é justo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Dois amigos, Thayane e Roberto, foram fazer uma trilha perto da virada do ano, em Campina Grande do Sul, no Paraná, quando Roberto, sem experiência nesse tipo de atividade, acabou se perdendo na mata após não conseguir acompanhar o ritmo de Thayane. Mesmo percebendo a situação, ela não parou para ajudá-lo e foi embora, deixando o amigo para trás. Roberto ficou desaparecido por cinco dias, e agora o Ministério Público denunciou Thayane por omissão de socorro, o que pode resultar em uma indenização de até R$ 13 mil. Esse pagamento é justo? Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

Justo, ela abandonou o amigo - 88,46%

Injusto, só seguiu o caminho dela - 11,54%