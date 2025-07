Juíza aumenta valor da pensão de pai que foi trabalhar no exterior com salário maior. A decisão é justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 01/07/2025 - 09h52 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h52 ) twitter

Um caso que chamou atenção em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Um pai, após receber uma proposta de trabalho no exterior com salário de R$ 29 mil por mês, teve um aumento na pensão alimentícia determinado pela Justiça. Ele já era divorciado e pagava pensão ao filho que mora com a mãe no Brasil.

Com a mudança na renda, a ex-esposa entrou com um pedido para aumentar o valor da pensão de 2 para 3 salários mínimos. A juíza responsável acolheu o pedido, destacando a sobrecarga da mãe e afirmando que ser pai à distância é mais fácil — e mais barato. Na sua opinião, a decisão é justa, criança vai precisar ou exagerada, valor já estava definido?

Vote e participe da enquete: