Justiça nega pedido de vizinho que queria proibir cães barulhentos em condomínio. A justiça fez bem ou fez mal? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 07/07/2025 - 10h09 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h09 )

Um caso inusitado chamou a atenção no Rio Grande do Norte. Incomodado com os latidos constantes de cachorros no condomínio onde mora, um homem decidiu acionar a Justiça. Ele entrou com um processo contra os vizinhos pedindo a proibição da criação de cães no prédio. Além disso, solicitou uma indenização por perturbação do sossego.

No entanto, os juízes responsáveis pelo caso entenderam que os latidos não ultrapassaram os limites normais de convivência. A Justiça classificou o incômodo como um aborrecimento cotidiano e negou todos os pedidos do morador. Na sua opinião, a justiça fez bem ou mal?

Vote e participe da enquete: