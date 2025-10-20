Locadora de veículos contrata PM aposentado para esvaziar pneus de carro alugado por falta de pagamento. A locadora está certa ou errada?

Um homem esvazia os pneus de um carro num estacionamento de um supermercado. Ele é um policial militar aposentado contratado por uma locadora de veículos para esvaziar os pneus. Sabe por quê? O motorista que alugou o carro não estava fazendo os pagamentos. Cansada de avisar o motorista, a locadora de veículos resolveu agir. O motorista alegou que o carro estava com a ex-esposa. A mulher não quis devolver o carro. O PM aposentado foi detido e liberado logo em seguida. Esse caso, que aconteceu em São José dos Pinhais, no Paraná, logo repercutiu nas redes. E ficou a polêmica: mesmo que o cliente não pague o aluguel do carro, a locadora de veículos tem esse direito? Vote e participe da enquete: