Luísa Sonza pede o fim do abraço para quem se vê todos os dias. Ela está certa?

A cantora Luísa Sonza fez um desabafo sobre pessoas que conversam muito perto e abraçam o tempo todo. Ela está indignada, e eu vou te contar.

A cantora publicou um vídeo em que desabafa sobre não se sentir confortável com abraços. Luísa comentou que não vê necessidade de as pessoas falarem tão perto nem de abraçar a todo momento. Ela também disse que, quando as pessoas ficam muito tempo sem se ver, o abraço não é um problema. Mas, com pessoas que acabaram de falar com ela e ficam abraçando toda hora, Luísa se sente desconfortável.

O vídeo virou assunto do momento nas redes sociais. Choveram comentários discordando da cantora. Um deles diz: "Ela é infeliz. O mundo ficou tanto tempo sem abraço na pandemia. Tem que abraçar sim". Outros, porém, concordaram com a opinião dela.