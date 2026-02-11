Mãe faz filha ir a pé para a escola após menina falar que tem vergonha de chegar de moto. A ideia da mãe foi boa ou cruel? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A menina disse para a mãe que estava com vergonha da moto por causa dos amiguinhos. A mãe então teve essa ideia: “Se a vergonha é por causa da moto, o melhor é ir a pé”. A menina desceu da moto e foi caminhando, com a mochila nas costas, debaixo de um sol de rachar. Enquanto isso, a mãe filmava a filha. Ela publicou o vídeo nas redes sociais e choveram comentários. Alguns disseram que a mãe foi cruel, já outros concordaram com o jeito dela ensinar a menina. A ideia da mãe foi boa ou cruel? Vote e participe da enquete: