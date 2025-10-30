Mãe faz filho ir para escola com o material numa sacola de plástico após o menino reclamar da mochila. Ela foi justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mãe de Goiânia decidiu ensinar o filho de 5 anos depois que ele se recusou a guardar o material escolar.

A advogada Sara Martins contou que o pequeno Daniel reclamou da mochila e chegou a jogá-la longe, dizendo que “não prestava”.

‌



Para dar uma lição, a mãe trocou a mochila por uma sacola plástica. No dia seguinte, o menino foi para a escola com o material dentro da sacolinha. O vídeo gravado por Sara viralizou nas redes sociais.

A escola foi avisada e, depois do episódio, Daniel pediu desculpas e voltou a usar a mochila. Nas redes, alguns elogiaram a atitude da mãe, enquanto outros acharam que ela exagerou. Na sua opinião, ela foi justa ou exagerada?

‌



