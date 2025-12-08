Mãe prende filhos gêmeos com cabide no balcão da pia para conseguir cozinhar sem preocupações. A ideia foi boa ou ruim?

Uma mãe teve uma ideia inusitada para cozinhar sem ser “perturbada” pelos filhos gêmeos de dois anos. Ela pegou dois cabides, colocou um nas costas de cada criança e... pendurou os meninos. Ela separou as crianças, uma de cada lado da cozinha e pendurou a ponta do cabide no balcão da pia. Com os gêmeos sob controle, ela conseguiu cortar os legumes tranquilamente. Mais que isso: as crianças puderam ficar perto dela e fora dos perigos que existem numa cozinha e até no resto da casa. A mãe publicou esse vídeo nas redes sociais e provocou a maior discussão entre os internautas. Alguns acharam engraçado. Outros, um absurdo. Vote e participe da enquete: