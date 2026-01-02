Logo R7.com
Morador solta fogos de artifício de dentro do apartamento e incomoda vizinhos, que chamaram a polícia. O morador deve ser multado ou perdoado?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O morador de um condomínio resolveu soltar fogos de artifício de dentro do apartamento. O barulho foi ouvido em várias partes do bairro e assustou moradores e animais de estimação. O vídeo foi feito por um vizinho. Os moradores chamaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. A administração do prédio afirmou que a situação foi “atípica” e causou constrangimento. A abordagem dos policiais ao morador foi acompanhada, e funcionários o orientaram sobre a perturbação causada. É proibido soltar fogos com barulho no estado de São Paulo. O condomínio também informou que vai tomar providências administrativas e jurídicas contra o morador para que o caso não se repita. Vote e participe da enquete:

