Mulher chama a família toda para expor traições do marido. Ela está certa ou errada?

Um caso no interior do Rio Grande do Sul virou um dos assuntos mais comentados do fim de semana. Uma mulher reuniu a família para fazer um anúncio chocante: expôs as traições do marido em pleno encontro familiar.

Ela colocou dois panos azuis nos ombros do homem, simbolizando os dois filhos dele, um dentro e outro fora do casamento. Em seguida, leu uma lista com os nomes das supostas amantes e exibiu conversas entre o marido e a sogra, que chamava a nora de “horrível” e “bagunceira”.

O vídeo do chamado “Chá de Traição” viralizou nas redes e já tem milhões de visualizações. Na sua opinião, a mulher agiu certo ou errado?

