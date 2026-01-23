Mulher cria 25 perfis nas redes sociais para testar a fidelidade do marido. Ele caiu em todos. Você faria esse teste? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A mulher criou 25 perfis falsos em uma página nas redes sociais e começou a seguir o marido em todas elas. Ou seja, o homem recebeu 25 solicitações de amizade de mulheres lindas ao mesmo tempo. Para manter o plano em ação, ela passou a conversar com o marido se passando por essas mulheres. Investiu na cantada, sensualizou e avançou o sinal vermelho.

O problema é que o marido gostou das conversas. Respondeu todo faceiro e deu liberdade para as supostas pretendentes. Mal sabia ele que estava falando com a própria esposa. E a casa caiu. Ela reuniu todas as provas e jogou tudo na cara do marido.

‌



Não se sabe o que aconteceu depois disso. Será que a mulher deu uma chance ao marido ou colocou um ponto final no casamento? Caso que chega de Cascavel, no Paraná.

Veja o resultado da enquete:

‌



Nunca, isso é uma invasão - 23%

Faria, para ter certeza - 77%