Mulher esquece celular de R$ 20 mil em carro de aplicativo. Pela lei, motorista pode cobrar para devolver. Ele está certo em fazer isso?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma passageira de transporte por aplicativo levou um susto após esquecer o celular, avaliado em R$ 20 mil, no banco de trás do carro. Ela só percebeu o esquecimento depois que o motorista já havia seguido para outra corrida.

Através do próprio aplicativo, ela conseguiu entrar em contato com o condutor e combinou a devolução. No entanto, o motorista cobrou R$ 1 mil para entregar o aparelho.

Pode parecer exagero, mas de acordo com o Código Civil, o motorista tem, sim, o direito de cobrar para devolver objetos esquecidos no veículo. Na sua opinião, o motorista está certo em cobrar?

Vote e participe da enquete:

