Mulher manobra e estaciona o carro da amiga mesmo sentada no banco do passageiro. Ela foi criativa ou irresponsável?

Uma jovem conseguiu fazer uma baliza no carro da amiga sem estar no volante! É isso mesmo. Ela estava sentada no banco do passageiro.

A Cecília é quem aparece manobrando o carro. Ela contou que a amiga não estava se sentindo segura para entrar na vaga, então usou da habilidade e criatividade para conseguir fazer uma baliza perfeita. Ela foi muito elogiada depois da publicação, com muita gente dizendo que gostaria de ter essa habilidade. Mas também teve quem achou que ela foi irresponsável e poderia ter causado um acidente. Na sua opinião, ela foi criativa ou irresponsável? Vote e participe da enquete: