Mulher reclama que colega de trabalho sempre a cumprimenta com beijo no rosto, e ela não gosta. A mulher é mal-educada ou está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 19/09/2025 - 09h49 (Atualizado em 19/09/2025 - 09h49 )

Uma funcionária de escritório usou as redes sociais para fazer um desabafo que está dando o que falar. Segundo ela, um colega de trabalho a cumprimenta todos os dias com um beijo no rosto, e isso a incomoda profundamente.

“Eu não gosto disso, me parece pouco profissional e me incomoda. Já demonstrei de várias formas que não gosto, e hoje falei claramente que prefiro um aceno e um sorriso”, escreveu.

Após se posicionar, a funcionária contou que foi criticada por outros membros da equipe. Diante da situação, questionou: “Eu estou errada?” A publicação dividiu opiniões e levantou um debate importante sobre limites no ambiente de trabalho. Na sua opinião, a mulher é mal-educada ou está certa?

Vote e participe da enquete: