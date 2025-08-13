Logo R7.com
Nova tendência entre adultos: uso de chupeta para aliviar estresse e ansiedade. Você acha esse hábito infantil ou terapêutico?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma nova moda nas redes sociais tem gerado polêmica: adultos usando a chamada adult pacifier — chupeta desenvolvida para maiores de idade. A prática é adotada como forma de aliviar o estresse e a ansiedade.

Especialistas reconhecem o possível conforto emocional, mas alertam para riscos à saúde bucal e à dependência. Enquanto alguns criticam o hábito por parecer infantil, outros defendem como alternativa terapêutica. E você, acha isso infantil ou terapêutico?

