Nova tendência entre adultos: uso de chupeta para aliviar estresse e ansiedade. Você acha esse hábito infantil ou terapêutico?
Uma nova moda nas redes sociais tem gerado polêmica: adultos usando a chamada adult pacifier — chupeta desenvolvida para maiores de idade. A prática é adotada como forma de aliviar o estresse e a ansiedade.
Especialistas reconhecem o possível conforto emocional, mas alertam para riscos à saúde bucal e à dependência. Enquanto alguns criticam o hábito por parecer infantil, outros defendem como alternativa terapêutica. E você, acha isso infantil ou terapêutico?
