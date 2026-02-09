Padaria cobra R$ 50 por uso do banheiro, mesmo se a pessoa estiver consumindo. A padaria está certa?

O carnaval ainda não chegou, mas os blocos e a pré-folia já começaram. Muita gente vai para as ruas pular nos bloquinhos e, aí, esse pessoal enfrenta um problema na hora de usar o banheiro. Não é fácil encontrar. O jeito é pedir para usar os banheiros dos estabelecimentos comerciais. Mas alguns foliões apertados deram de cara com um cartaz na porta de uma padaria na Grande São Paulo. E o texto era bem claro: para usar o banheiro, tinha que pagar 50 reais. Detalhe: a regra valia até para os clientes. O cartaz deixou muita gente revoltada. Até publicaram a imagem nas redes sociais como forma de protesto. Alguns disseram que o dono da padaria se aproveitou da situação para faturar. Já outros comentaram que a padaria é privada e faz o que quiser com o espaço. Isso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na sua opinião, você acha que a padaria está certa ou não? Vote e participe da enquete: