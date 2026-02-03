Pai coloca filho de 14 anos para trabalhar após menino receber suspensão de 3 dias da escola. A atitude do pai é certa ou exagerou? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O adolescente de 14 anos chegou em casa depois de aprontar na escola e disse que teria de ficar três dias em casa. O pai do garoto, então, bolou um plano. O menino achou que ficaria tranquilo em casa, mexendo no celular e jogando videogame. Só que não.

O pai colocou o filho para trabalhar. Fez o menino varrer grama, empurrar carrinho de mão e até pegar na enxada. O pai gravou o garoto trabalhando e publicou nas redes sociais, o que provocou uma grande polêmica.

Alguns chamaram o homem de “pai raiz”. Já outros acharam uma péssima ideia, dizendo que não é assim que se ensina e que isso pode provocar traumas. Na sua opinião, a atitude é certa ou o pai exagerou? Vote e participe da enquete: