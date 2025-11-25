Para proteger a comida, funcionário coloca laxante na marmita e deixa recado para os colegas. Ele está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um caso curioso chamou atenção em um escritório: cansado de ver seus alimentos desaparecerem da geladeira, um funcionário decidiu inovar. Ele colou na porta do refrigerador uma placa com a máscara do filme Jogos Mortais e um recado direto ao “gatuno de comida”.

No aviso, afirma que, já que os alertas anteriores não funcionaram, está propondo um “jogo”: alguns produtos teriam laxante e outros não — e o ladrão precisaria descobrir sozinho. A brincadeira viralizou entre os colegas e reacendeu a velha discussão sobre o sumiço de comida nos ambientes de trabalho. Na sua opinião, ele está certo ou errado?

Vote e participe da enquete: