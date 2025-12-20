Prefeito de Barcelona proíbe aplicativo de aluguel por temporada para beneficiar hotéis e aumentar demanda de moradia. A medida é justa ou abusiva? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

O prefeito de Barcelona, um dos destinos mais visitados do mundo, decidiu proibir o funcionamento de aplicativos de aluguel por temporada.

A rede hoteleira reclamou que perdeu clientes para esse tipo de plataforma. Já os moradores enfrentaram um aumento de mais de 68% no valor dos aluguéis, já que muitos proprietários preferiam alugar para turistas.

Para reduzir o caos na moradia, mais de 10 mil imóveis voltarão ao mercado tradicional, e a expectativa é que o movimento nos hotéis seja retomado.

A medida já foi aprovada e deve entrar em vigor em dois anos. Na sua opinião, a medida é justa ou abusiva?

