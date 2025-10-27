Prefeitura proíbe que médicos de UPA emitam atestados. Só será permitido em caso de internação. Você acha a medida certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um decreto municipal em Fazenda Rio Grande (PR) está dando o que falar nas redes sociais. uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) praticamente vazia. A Prefeitura determinou que não serão mais emitidos atestados médicos, a não ser em casos de internação. Desde que a medida entrou em vigor, a UPA, antes lotada todos os dias, ficou sem ninguém. Tem quem diga que a “cidade foi curada por um decreto”, enquanto outros criticam a decisão, dizendo que pode prejudicar quem realmente precisa de atendimento médico. E você, o que acha dessa história?Vote e participe da enquete: