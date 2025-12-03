Professora causa discussão na internet pela forma de se vestir para dar aula. Ela está certa ou errada?
Uma professora identificada nas redes sociais como “Willians” está no centro de uma discussão na internet por causa das roupas que usa para dar aula. Em fotos publicadas por ela, aparecem saias e vestidos justos, o que gerou críticas de internautas que consideram o estilo inadequado para o ambiente escolar.
Outros comentários afirmam que ela estaria tentando ganhar dinheiro com a repercussão das imagens. A professora, porém, respondeu dizendo que “não tem culpa de ter curvas” e que posta as fotos porque acredita que “é preciso ter estilo” até mesmo na sala de aula.
O caso, registrado nos Estados Unidos, continua gerando debates sobre comportamento e limites nas redes sociais. Na sua opinião, a professora está certa ou errada?
