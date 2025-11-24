Um ensaio fotográfico inusitado de um casamento repercutiu nas redes sociais. A noiva desceu de rapel, ao lado do noivo, em um cenário de tirar o fôlego. O casal, apaixonado por aventura, trocou as fotos tradicionais por imagens radicais. A fotógrafa registrou o momento durante o pôr do sol, no Morro do Moreno, com a famosa ponte que liga Vila Velha a Vitória, no Espírito Santo. Muita gente comentou nas fotos. Qual sua opinião sobre ensaios fotográficos radicais: criativo ou perigoso? Vote e participe da enquete!