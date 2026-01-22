Restaurante vai distribuir pizza para quem foi assaltado em Pinheiros. A ideia é boa ou arriscada?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Você que já foi assaltado no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, pode ganhar um prêmio. Se o boletim de ocorrência foi registrado, é possível ganhar fatias de pizza.
Uma pizzaria lançou a promoção válida para o aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Quem foi assaltado no bairro precisa apenas apresentar o boletim de ocorrência para degustar fatias de pizza. Felipe Zanutto é o dono da pizzaria e disse que tomou essa atitude como forma de protesto. O empresário quer que a segurança seja reforçada em Pinheiros, já que no ano passado o bairro liderou o ranking de roubos e furtos. A promoção provocou um debate polêmico nas redes sociais. Alguns parabenizaram Felipe, mas houve quem não gostasse da ideia. Na sua opinião, a ideia é boa ou arriscada?
Veja o resultado da enquete:
Boa, escancara a realidade: 87%
Arriscada, incentiva B.O. falso: 13%