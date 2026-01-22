Logo R7.com
Restaurante vai distribuir pizza para quem foi assaltado em Pinheiros. A ideia é boa ou arriscada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Você que já foi assaltado no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, pode ganhar um prêmio. Se o boletim de ocorrência foi registrado, é possível ganhar fatias de pizza.

Uma pizzaria lançou a promoção válida para o aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Quem foi assaltado no bairro precisa apenas apresentar o boletim de ocorrência para degustar fatias de pizza. Felipe Zanutto é o dono da pizzaria e disse que tomou essa atitude como forma de protesto. O empresário quer que a segurança seja reforçada em Pinheiros, já que no ano passado o bairro liderou o ranking de roubos e furtos. A promoção provocou um debate polêmico nas redes sociais. Alguns parabenizaram Felipe, mas houve quem não gostasse da ideia. Na sua opinião, a ideia é boa ou arriscada?


Veja o resultado da enquete:


Boa, escancara a realidade: 87%

Arriscada, incentiva B.O. falso: 13%

