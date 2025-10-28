Robôs com inteligência artificial que imitam o ser humano são uma realidade. Você compraria para ser o seu parceiro ou parceira? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma história que mistura amor, saudade e tecnologia está chamando atenção no mundo todo. Suzane e Alan ficaram juntos por mais de meio século. Infelizmente, Suzane perdeu a luta contra dois cânceres e faleceu.

Tomado pela saudade, Alan decidiu eternizar o amor dos dois de um jeito surpreendente: criou um robô “clone” da esposa, usando inteligência artificial.

O caso levanta um grande debate: enquanto uns veem o gesto como uma forma emocionante de manter viva a lembrança de quem se foi, outros acreditam que essa tecnologia ultrapassa os limites da realidade.

Hoje, robôs com IA já conseguem conversar, demonstrar expressões faciais e até imitar sentimentos. Alguns modelos são vendidos como “a companhia perfeita”, programados para nunca contrariar e sempre dar atenção. Você compraria para ser o seu parceiro ou parceira?

Vote e participe da enquete: