Roqueiro Ozzy Osbourne vai vender latas com DNA dele por R$ 2.400. A ideia é oportunista ou bem bolada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 21/06/2025 - 10h26 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h17 )

O cantor Ozzy Osbourne vai vender apenas 10 latas de chá gelado com o próprio DNA. Após serem esvaziadas, as latas foram relacradas em laboratório e ainda ganharam a assinatura do ícone do rock. Mas prepare o bolso: cada uma sai por R$ 2.400! O que você acha dessa atitude?

Vote e participe da enquete: