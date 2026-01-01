Shopping proíbe clientes de mascar chiclete para conservar o piso e manter a limpeza do espaço. A regra é educativa ou afasta clientes? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um centro comercial decidiu proibir clientes de mascar chiclete dentro do espaço. A administração afirma que a regra é educativa e preventiva, já que muitos descartam o chiclete no chão, causando sujeira, dificuldade na limpeza e até danos ao piso. Mas a medida divide opiniões: é falta de educação dos clientes ou exagero da administração? Vote e participe da enquete: