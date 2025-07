Suécia aprova multa para tutores que deixarem cães sozinhos em casa por mais de 6 horas. Isso deveria acontecer no Brasil? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 04/07/2025 - 09h46 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h46 ) twitter

Na Suécia, leis rígidas garantem o bem-estar dos animais de estimação e quem não cumpre pode ter sérios problemas com a Justiça. Por lá, é ilegal deixar um cachorro sozinho em casa por mais de seis horas.

Quem descumpre a regra pode ser punido com multa, perder a guarda do animal e, em casos mais graves, até ser preso. Isso porque, no país, o cão é tratado como parte da família, com direitos próprios.

Além da presença constante, a legislação também obriga os tutores a realizarem passeios diários com os pets. Por conta disso, muitos donos contratam passeadores profissionais ou deixam os animais em creches especializadas enquanto estão no trabalho. Na sua opinião, isso deveria acontecer no Brasil?

