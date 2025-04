Tenista provoca adversária durante partida e pede para ela usar desodorante. A atitude dela foi estratégica ou desrespeitosa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 17/04/2025 - 11h10 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h21 ) twitter

Um fato inusitado chamou a atenção durante uma partida de tênis feminino. A tenista britânica Harriet Dart surpreendeu a todos ao pedir à árbitra que pedisse para sua adversária, a francesa Lois Boisson, usar desodorante durante o jogo. A situação pegou todos de surpresa. A francesa Boisson ficou sem reação, enquanto a árbitra demonstrou confusão diante do pedido inusitado. Harriet Dart ainda completou, dizendo que o odor estava incomodando tanto que ela própria precisaria passar desodorante, pois, segundo ela, a oponente “cheira muito mal”.

Apesar da reclamação, o resultado em quadra não foi favorável para a britânica, que perdeu a partida por dois sets a zero. Depois da repercussão negativa, Harriet Dart usou as redes sociais para se desculpar pela declaração. Ela afirmou que o comentário foi feito “no calor do momento” e que não teve a intenção de ofender.

Vote e participe da enquete: