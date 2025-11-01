Três rodovias que levam ao litoral sul de São Paulo inauguram o sistema Siga Fácil, com cobrança automática de pedágio. Você concorda ou discorda? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Três rodovias importantes, que fazem ligação com as praias mais procuradas do estado de São Paulo, acabam de receber o novo sistema “Siga Fácil”, um modelo de pedágio automático que promete mais agilidade e menos filas.

Com esse sistema, não tem mais cancela nem cabine de cobrança. O pagamento é feito de forma automática, por meio de adesivos eletrônicos instalados no para-brisa do veículo ou através do reconhecimento da placa. Qual a sua opinião? Participe da nossa enquete!

‌



