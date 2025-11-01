Logo R7.com
Três rodovias que levam ao litoral sul de São Paulo inauguram o sistema Siga Fácil, com cobrança automática de pedágio. Você concorda ou discorda?

Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Enquetes|Do R7

Três rodovias importantes, que fazem ligação com as praias mais procuradas do estado de São Paulo, acabam de receber o novo sistema “Siga Fácil”, um modelo de pedágio automático que promete mais agilidade e menos filas.

Com esse sistema, não tem mais cancela nem cabine de cobrança. O pagamento é feito de forma automática, por meio de adesivos eletrônicos instalados no para-brisa do veículo ou através do reconhecimento da placa. Qual a sua opinião? Participe da nossa enquete!


Vote e participe da enquete:

