Turistas usam carro de “safari” para conhecer o dia a dia de quem vive na Rocinha. A ideia é criativa ou desrespeitosa?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Alguns moradores da comunidade da Rocinha têm se incomodado com um certo tipo de “safari”, pagos por turistas, que está acontecendo por lá. É até estranho usar essa palavra, mas até o estilo do carro usado para esses passeios é igual aos clássicos safáris. Quem promove esses passeios alega que o objetivo é divulgar o dia a dia na comunidade, as paisagens exclusivas e, até mesmo, a arquitetura exótica das casas. O vídeo abaixo viralizou e provocou uma grande polêmica. Na sua opinião, a ideia é criativa ou desrespeitosa? Vote e participe da enquete.

