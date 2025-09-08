Turistas usam carro de “safari” para conhecer o dia a dia de quem vive na Rocinha. A ideia é criativa ou desrespeitosa?
Alguns moradores da comunidade da Rocinha têm se incomodado com um certo tipo de “safari”, pagos por turistas, que está acontecendo por lá. É até estranho usar essa palavra, mas até o estilo do carro usado para esses passeios é igual aos clássicos safáris. Quem promove esses passeios alega que o objetivo é divulgar o dia a dia na comunidade, as paisagens exclusivas e, até mesmo, a arquitetura exótica das casas. O vídeo abaixo viralizou e provocou uma grande polêmica. Na sua opinião, a ideia é criativa ou desrespeitosa? Vote e participe da enquete.