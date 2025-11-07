Vigilante perde processo de indenização após ser proibido de usar barba no trabalho. A decisão foi correta ou injusta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um vigilante de Pelotas (RS) perdeu na Justiça o processo contra a empresa que o proibiu de usar barba durante o trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da região decidiu, por unanimidade, que a restrição tinha motivo de segurança e não violava a dignidade do funcionário.

Segundo o processo, o vigilante já havia sido informado sobre a proibição na entrevista de emprego, informação confirmada por uma testemunha. A empresa explicou que a medida é necessária para garantir a segurança no transporte de valores, já que a barba poderia dificultar a identificação rápida dos profissionais em situações de emergência. Na sua opinião, a decisão foi correta ou injusta?

