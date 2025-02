Vizinhança reclama que moradora plantou muitas flores na sacada do apartamento. A moradora está certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 10/02/2025 - 11h10 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h57 ) twitter

Você gosta de plantas e flores no seu jardim ou dentro de casa? Uma moradora transformou a varanda do apartamento em um verdadeiro refúgio verde, repleto de plantas e flores. Mas, apesar de parecer um paraíso para quem ama a natureza, a vizinhança não está nada satisfeita. Os moradores do prédio reclamam e, segundo eles, a situação já passou do limite, e alguns dizem que não aguentam mais conviver com a sujeira. E aí, a moradora está certa em manter seu espaço verde ou os vizinhos têm razão em reclamar?

Veja o resultado da enquete:

Certa: 71%

Errada: 29%