Patrulha do Consumidor: Clientes denunciam loja por venda de carro com laudo cautelar falso
Celso Russomano foi até a loja que realizou a primeira vistoria e precisou chamar a polícia após o dono não querer se responsabilizar pela falsidade
Um casal comprou um carro usado e descobriu que o veículo havia sofrido um acidente grave anterior à compra. O laudo cautelar, apresentado pela loja, foi aprovado e não apontou os problemas estruturais deixados pelas batidas anteriores. Foi realizada uma segunda vistoria, que constatou os defeitos e a falsidade do primeiro laudo. Celso Russomano foi até a loja que realizou a vistoria e precisou chamar a polícia após o dono não querer se responsabilizar. A polícia já identificou que o carro sofreu um acidente anteriormente à venda. Acompanhe o desfecho dessa história.
