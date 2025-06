Patrulha do Consumidor: Empresa vende escavadeira de R$ 850 mil e entrega máquina mais barata

Marllysson Deivis Miranda é um comerciante do Pará que investiu todas as suas economias na compra de uma escavadeira de R$ 850 mil. No entanto, ao receber o produto, teve uma surpresa desagradável: a empresa entregou uma máquina de valor inferior ao que ele havia adquirido. Marllysson então percorreu mais de três mil quilômetros para cobrar explicações. Veja o desfecho dessa história.



