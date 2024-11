Patrulha do Consumidor: Entenda os critérios para cancelar um contrato sem pagar multa

Nesta segunda-feira (25), Celso Russomanno traz um alerta para quem compra produto ou serviço de maneira on-line. A garçonete Luciene de Souza Araújo fechou um pacote anual em uma academia por um aplicativo de mensagens, mas teve que desistir da compra devido a um problema de família. Ela se valeu do chamado direito de arrependimento do negócio. No entanto, a academia cobrou uma multa. Com a ajuda da Patrulha do Consumidor, ela conseguiu reverter o problema. Acompanhe!