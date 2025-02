Patrulha do Consumidor: Trabalhador luta para fazer valer a garantia do carro usado que comprou

A Patrulha do Consumidor foi ao Jardim Miriam, na zona sul de SP, para atender João dos Santos, que comprou um carro por R$ 22 mil e enfrentou problemas mecânicos logo após a aquisição. O contrato continha cláusulas abusivas que isentavam a loja de responsabilidades, violando o Código de Defesa do Consumidor. Após várias tentativas de resolver a situação diretamente com a agência, ele buscou auxílio da Patrulha do Consumidor. Confira!