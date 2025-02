Durante troca de reféns, Baek San foge e Yoo-Gun é preso e afastado de suas funções na NSS Ainda no episódio de Iris desta terça (18), Soo-Yeon se emociona ao conversar com Yoo-Gun; confira Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 18/02/2025 - 16h34 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h34 ) twitter

Grandes emoções marcam o episódio de Iris desta terça (18) Divulgação/RECORD

Chegou a hora da troca de reféns em Iris - Organização Secreta Coreana. No episódio desta terça-feira, (18), os agentes da NSS e os membros da Iris se encontram no local marcado. Yoo-Gun (Jang Hyuk) caminha em direção à sua antiga corporação, enquanto Baek San (Kim Young-Chul) se direciona para o outro lado da ponte. Mas o inesperado acontece. Um grande tiroteio se forma. Baek San aproveita para se jogar no mar e foge.

Considerado preso pela NSS, Yoo-Gun também tenta escapar dos agentes e começa a atirar nos terroristas da Iris, atingindo Ray (David Lee McInnis). Com a fuga de Baek San, a NSS fica em alerta, porque não cumpriu o planejado. Yoo-Gun passa a ser interrogado pelas forças de segurança da Coreia do Sul. Por causa da bala ainda instalada na cabeça de Yoo-Gun, suas emoções estão fora de controle com reações imprevisíveis.

A vice-diretora da NSS pede ao presidente do país para perdoar Yoo-Gun. Seu objetivo é afastá-lo dos trabalhos do governo, mas mantê-lo em prisão domiciliar para que continue a colaborar com as investigações sobre a Iris. Baek San se encontra com a mãe de Yoo-Gun e se emociona, depois de achar por muitos anos que ela tinha morrido.

Soo-yeon (Lee Da Haena) se emociona ao reencontrar Yoo-Gun e o leva para sua casa de volta. Vigiado por câmeras na própria residência, ele se revolta com sua nova condição de vida, destrói parte do sistema de monitoramento e ataca os agentes de segurança.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.